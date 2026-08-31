Sfuma anche il Nottingham Forrest per Dodò, gli inglesi hanno ufficializzato l'arrivo di Muñoz
Niente Premier per il brasiliano che probabilmente resterà in viola
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 17:42
Tramontata l'ipotesi Olympiakos, per Dodo restava aperta l'opzione Nottingham Forest, club di Premier League in cui milita l'ex viola Milenkovic. Tuttavia, anche questa pista per il terzino brasiliano è definitivamente sfumata, rendendo la sua permanenza a Firenze un'ipotesi sempre più concreta.
Trattativa chiusa
La società inglese ha infatti formalizzato l'ingaggio di Daniel Munoz, corsiero destro colombiano arrivato dal Crystal Palace. Un'operazione che sbarra la strada all'esterno brasiliano, destinato a questo punto a rimanere alla Fiorentina e a rinviare qualsiasi discorso d'addio alla finestra di riparazione di gennaio.