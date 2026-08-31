Labaro Viola

Sì è bloccata la trattativa per la cessione di Gudmundsson alla Lazio. Riflessioni in corso

Operazione al momento messa in stand-by

A cura di Andrea Pagni
31 agosto 2026 12:49
Sì è bloccata la trattativa per la cessione di Gudmundsson alla Lazio. Riflessioni in corso - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

Si è bloccata la trattativa che avrebbe dovuto portare Albert Gudmundsson a vestire la maglia della Lazio. Infatti ieri sembrava tutto imbastito per il trasferimento dell’Islandese in maglia biancoceleste, l’operazione doveva essere un prestito oneroso da 1.5 milioni con diritto di riscatto. Ieri l’operazione era avviata su questi termini invece oggi ci sono delle riflessioni in corso ed è stata messa in stand-by

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok