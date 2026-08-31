Sì è bloccata la trattativa per la cessione di Gudmundsson alla Lazio. Riflessioni in corso

Operazione al momento messa in stand-by

Si è bloccata la trattativa che avrebbe dovuto portare Albert Gudmundsson a vestire la maglia della Lazio. Infatti ieri sembrava tutto imbastito per il trasferimento dell’Islandese in maglia biancoceleste, l’operazione doveva essere un prestito oneroso da 1.5 milioni con diritto di riscatto. Ieri l’operazione era avviata su questi termini invece oggi ci sono delle riflessioni in corso ed è stata messa in stand-by