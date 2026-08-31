Dalla Turchia scrivono: “La Fiorentina ha chiesto Baris Yilmaz al Galatasaray, esterno classe 2000”
Interesse per il giocatore turco, la Fiorentina offre 18 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 13:32
Dalla Turchia arriva un’indiscrezione di mercato: la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al Galatasaray per Barış Alper Yılmaz, esterno classe 2000. Il turco è un profilo duttile, capace di giocare su entrambe le fasce. Al momento, si tratta di un semplice interesse.
12 goal nella scorsa stagione e 16 assist tra campionato e coppe. C’è da sottolineare che il giocatore è extracomunitario.