Dalla Turchia scrivono: “La Fiorentina ha chiesto Baris Yilmaz al Galatasaray, esterno classe 2000”

Interesse per il giocatore turco, la Fiorentina offre 18 milioni

Dalla Turchia arriva un’indiscrezione di mercato: la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al Galatasaray per Barış Alper Yılmaz, esterno classe 2000. Il turco è un profilo duttile, capace di giocare su entrambe le fasce. Al momento, si tratta di un semplice interesse.

12 goal nella scorsa stagione e 16 assist tra campionato e coppe. C’è da sottolineare che il giocatore è extracomunitario.