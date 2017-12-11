Sfortunata l'Atalanta, pescato il Borussia Dortmund. È andata bene a Milan e Lazio, il Napoli va in Germania
E' andata peggio di tutte all'Atalanta. Nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League (15 e 22 febbraio 2018) la squadra di Gasperini affronterà il Borussia Dortmund. Un'altra tedesca sul cammino delle italiane: il Napoli, infatti, ha pescato il Lipsia, altra retrocessa dalla Champions. Sfide sulla carta più facili per Lazio e Milan. Inzaghi se la vedrà con la Steaua Bucarest, Gattuso con i bulgari del Ludogorets.
MARSIGLIA-BRAGA
OSTERSUNDS-ARSENAL
ASTANA-SPORTING LISBONA
LUDOGORETS-MILAN
STEAUA BUCAREST-LAZIO
PARTIZAN BELGRADO-VIKTORIA PLZEN
REAL SOCIEDAD-SALISBURGO
LIONE-VILLARREAL
STELLA ROSSA BELGRADO-CSKA MOSCA
NAPOLI-RB LIPSIA
CELTIC-ZENIT SAN PIETROBURGO
AEK ATENE-DINAMO KIEV
SPARTAK MOSCA-ATHLETIC BILBAO
COPENAGHEN-ATLETICO MADRID
NIZZA-LOKOMOTIV MOSCA
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA