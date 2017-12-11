Sfortunata l'Atalanta, pescato il Borussia Dortmund. È andata bene a Milan e Lazio, il Napoli va in Germania

11 dicembre 2017 14:20
E' andata peggio di tutte all'Atalanta. Nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League (15 e 22 febbraio 2018) la squadra di Gasperini affronterà il Borussia Dortmund. Un'altra tedesca sul cammino delle italiane: il Napoli, infatti, ha pescato il Lipsia, altra retrocessa dalla Champions. Sfide sulla carta più facili per Lazio e Milan. Inzaghi se la vedrà con la Steaua Bucarest, Gattuso con i bulgari del Ludogorets.

MARSIGLIA-BRAGA

OSTERSUNDS-ARSENAL

ASTANA-SPORTING LISBONA

LUDOGORETS-MILAN

STEAUA BUCAREST-LAZIO

PARTIZAN BELGRADO-VIKTORIA PLZEN

REAL SOCIEDAD-SALISBURGO

LIONE-VILLARREAL

STELLA ROSSA BELGRADO-CSKA MOSCA

NAPOLI-RB LIPSIA

CELTIC-ZENIT SAN PIETROBURGO

AEK ATENE-DINAMO KIEV

SPARTAK MOSCA-ATHLETIC BILBAO

COPENAGHEN-ATLETICO MADRID

NIZZA-LOKOMOTIV MOSCA

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA

 

