Sfilza di 8 e 8,5 in pagella secondo tutti i maggiori quotidiani per un super Ribery che incanta San Siro

Sfilza di 8 e 8,5 in pagella da parte dei maggiori quotidiani alla prestazione super di Franck Ribery in Milan-Fiorentina.GAZZETTA DELLO SPORT 8Prima arma Chiesa, poi salta come birilli Musacchio e Ro...

Sfilza di 8 e 8,5 in pagella da parte dei maggiori quotidiani alla prestazione super di Franck Ribery in Milan-Fiorentina.

GAZZETTA DELLO SPORT 8

Prima arma Chiesa, poi salta come birilli Musacchio e Romagnoli. Chiude con un gol extra lusso. Altra categoria. Applausi a scena aperta di San Siro: non capita a tutti.

CORRIERE DELLO SPORT 8,5

San Siro in piedi quando esce. Dopo tanto tempo ha rivisto una stella, ma indosso non ha la maglia rossonera. È un giocatore immenso, con dei numeri pazzeschi. Sull'1-0 riporta alla mente un altro fenomeno viola, tale Roberto Baggio, che su questo campo schiantò il Milan di Sacchi: Franck ne salta due, Musacchio e Romagnoli, in un colpo solo. Poi induce alla disperazione Musacchio che gli fa un fallo violentissimo e becca il rosso, infine segna in prima persona con un balletto in area milanista.

TUTTOSPORT 8

La magia con la quale fa fuori Romagnoli e Musacchio consegna al compianto italiano tutta la sua classe. In realtà il bello deve ancora venire perchè è con il goal che infiamma persino la parte rossonera di San Siro.

REPUBBLICA 8,5

Basterebbe lo slalom tra Musacchio e Romagnoli per illuminare San Siro. Poi arriva anche il gol.