Notizie Pagella Fiorentina

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Martinez Quarta è il peggiore per i quotidiani: "Non esce su Eriksen, buca su Lautaro e Lukaku"

14 gennaio 2021 10:33

Sfilza di 8 e 8,5 in pagella secondo tutti i maggiori quotidiani per un super Ribery che incanta San Siro

30 settembre 2019 11:16

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