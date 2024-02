Senza Arthur, Bonaventura e Nico la Fiorentina è sparita. Le aspettative date dal girone d’andata erano altre

Senza Arthur, Bonaventura e Nico la Fiorentina è sparita. Le aspettative date anche dal girone d’andata erano altre, invece il 2024 è iniziato come peggio non poteva. Proprio nella prima gara del nuovo anno contro il Sassuolo la Fiorentina non aveva a disposizione Nico Gonzalez, alle prese con il problema ai flessori della coscia destra; Bonaventura sbagliò il calcio di rigore del possibile 1-1 e Arthur iniziò la sua gestione fisica personale uscendo al 52′. Tre giocatori che la Fiorentina non può permettersi di perdere e che invece in un modo o nell’altro ha perso. Nico è rientrato nella gara con l’Inter, sbagliando il calcio di rigore del possibile pareggio, poi da allora ha messo insieme altre quattro presenze. Tutte prestazioni non memorabili e soprattutto lontane dalla migliore condizione. Bonaventura invece ha vissuto un Gennaio tra problemi fisici e annose questioni di mercato. I riflessi di ciò si sono visti in campo, con un Jack sempre più distante da quello reale. Infine Arthur, il centrocampista che faceva girare la Fiorentina e che oggi è perseguitato dai problemi fisici. Il giocatore che serviva a Italiano oggi sta male e in campo la brutta copia del brasiliano serve a poco. Lo scrive il Corriere dello Sport.

