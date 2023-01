Sentite Repubblica: “Due miracoli per rimettere in piedi la stagione: uno Italiano l’altro Barone”

A questo punto servirebbe un miracolo per rimettere in piedi la stagione. Anzi due. Il primo è tecnico, e riguarda Italiano e i suoi giocatori. Siamo convinti che la Fiorentina sia meglio di così, ma le nostre convinzioni servono a poco, sono i risultati che contano. Eliminare il Torino in Coppa Italia e poi il Braga in Conference sarebbe già un bel passo avanti. Il secondo miracolo dovrebbe farlo Joe Barone portando a Firenze un centravanti di valore. Vedremo. Ma le prossime settimane serviranno anche per misurare le intenzioni di Commisso. Lo scrive Repubblica.

