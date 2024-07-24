Sentite Kean: "Il futuro è adesso ed è la Fiorentina. Senza calcio a quest'ora sarei nei guai"

In Italia non riusciamo a sfruttare bene i talenti

Moise Kean, nuovo attaccante della Fiorentina, dal ritiro di Preston, si è raccontato ai microfoni di Repubblica (Firenze): "In Italia non riusciamo a sfruttare bene i talenti. Anche io sono dovuto andare all’estero per far capire che di talenti giovani e italiani ce ne sono tanti. Manca ancora l’approccio giusto. Uno step al quale arriveremo presto, ne sono sicuro. Problemi con il razzismo? Sì, ma in quei casi sono stati gli altri ad avere problemi con me. Quando ero piccolo ci rimanevo male, mi dicevo: io respiro, tu respiri, siamo uguali. Siamo umani. Cosa c’è di strano? Poi ho capito che dobbiamo combattere. Quando vai fuori dall’Italia trovi mentalità che non arrivano a questi pensieri. Piano piano ce la faremo, spero il prima possibile.

Senza il calcio a quest’ora sarei nei guai. Quando sei piccolo hai delle scelte davanti e bisogna fare quella giusta. Io non avevo esempi attorno a me da seguire. Avevo una persona però, un mio caro amico, che mi ha sempre detto di prendere la strada giusta: quella di fare calcio. Futuro? Il futuro è adesso ed è la Fiorentina".

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