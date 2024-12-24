Sentite Gazzetta: “Kean ha poco da ballare. Alla Fiorentina Bove manca eccome!”

La Fiorentina è in confusione e pecca di lucidità

Non è stato il saluto al 2024 che la Fiorentina e il Franchi si aspettavano. Una sconfitta dolorosa contro l'Udinese che nasce da una condizione fisica e mentale non all'altezza della situazione. Ciò che è successo ad Edoardo Bove ha colpito tutti e la sua presenza in panchina doveva dare una carica in più, ma che è durata troppo poco.

L'errore principale della squadra di Palladino è quello di non aver continuato a giocare come l'inizio partita. Pronti via e Sottil si guadagna un bel calcio di rigore concretizzato da Moise Kean, che esulta per il 10° gol in campionato ma che poi avrà poco per cui ballare. Perché l'Udinese tiene bene il campo, rimane in partita e non concede più nulla.

Nella ripresa un erroraccio di Ranieri regala il pareggio a Lucca. Poi ci pensa Thauvin ha segnare con un sinistro splendido la rete del vantaggio. La Fiorentina è in confusione, vacilla e pecca di lucidità. Moise Kean sbaglia due occasioni, una col sinistro solo contro il portiere e un'altra meno grave a porta spalancata sul colpo di testa di Kouamè. Questa squadra sente eccome la manca di Bove, da ogni punto di vista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-bove-e-un-pezzo-di-cuore-kayode-fara-bene-gudmundsson-a-volte-serve-anche-rifiatare/282021/#google_vignette