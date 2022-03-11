Sentite Allegri: ''Vlahovic è arrivato da poco e ha bisogno di tempo, qui la palla pesa di più''

Massimiliano Allegri stato interrogato sulla gestione e sull'inserimento di Vlahovic all'interno della Juventus.

Nella consueta conferenza stampa di vigilia prima del match contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri non risparmia un commento relativo al processo di inserimento nella sua Juventus di Dusan Vlahovic, che dopo un ottimo inizio è stato raggiunto da qualche critica. Queste le sue parole:

“Sono contento del suo lavoro, non era facile, quando arrivi alla Juventus devi avere un’attenzione diversa. Qui la palla è più pesante”.

Dusan sta lavorando bene, deve migliorare come tutti ma è arrivato adesso dalla Fiorentina e bisogna dargli tempo per raggiungere questi livelli“.

BROVARONE: ''LA SQUADRA HA SOFFERTO MENTALMENTE UL GOL DI DEFREL. CONTRO IL VERONA GIOCATO CON PAURA''

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