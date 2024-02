Senatori Fiorentina in crisi: Nico non è recuperato, Jack nervoso ed Arthur acciaccato 

I senatori della Fiorentina sono in crisi. È anche per questo che gara dopo gara Italiano ha visto peggiorare gioco e risultati, rallentati dall’infortunio di Nico (non ancora pienamente recuperato) e aggravati dalla condizione precaria di Jack probabilmente peggiorata dalla vicenda legata al rinnovo e dal corteggiamento della Juventus. La sostituzione nell’intervallo di Lecce è un’altra tappa del momento difficile di uno dei senatori dello spogliatoio, sul quale pesano pure gli acciacchi di Arthur (fondamentale in avvio di stagione e oggi difficilmente impiegabile con continuità) e le tre esclusioni di fila dai titolari di un Milenkovic non più punto fermo in difesa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

DECLINO FIORENTINA