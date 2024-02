Il declino viola inesorabile dopo il mercato imbarazzante continua, il Bologna vince: Fiorentina ottava

La Fiorentina continua a perdere posizioni in classifica dopo non aver rafforzato la squadra a gennaio. Il Bologna vince e la supera, ecco il racconto della partita:

Prima vittoria del 2024 per il Bologna di Thiago Motta. Nel nuovo anno i rossoblù non avevano ancora vinto e ci riescono nel derby emiliano contro il Sassuolo. Soffrendo parecchio, andando sotto per due volte con le reti di Thorstvedt e Volpato, ma riprendendo sempre gli avversari (1-1 di Zirkzee, 2-2 di Fabbian) e superandoli nel finale con le reti decisive di Ferguson e Saelemaekers. I felsinei volano temporaneamente al quarto posto, agganciando l’Atalanta a 36 punti. Settima sconfitta nelle ultime nove gare invece per il Sassuolo, la cui classifica comincia a preoccupare.

Prima fase di partita difficile per il Bologna, complice anche un avvio molto aggressivo da parte del Sassuolo. I ragazzi di Thiago Motta fanno fatica a uscire da dietro, palleggiano con poco ritmo, ed è proprio su una costruzione sbagliata che, dopo meno di un quarto d’ora, vanno sotto: Skorupski non dosa bene il passaggio per Freuler, Thorstvedt ne approfitta, ruba palla e col mancino punisce i felsinei. Immediato 0-1 al Dall’Ara.

L’errore nell’uscita da dietro sembra svegliare il Bologna. Dopo la rete di Thorstvedt i rossoblù aumentano l’intensità e arrivano per le prime volte dalle parti di Consigli. E a furia di giocare nella metà campo avversaria il gol poi arriva, subito dopo aver superato la metà del primo tempo: Zirkzee con una girata di destro su calcio d’angolo trova una deviazione di Viti che beffa Consigli e fa 1-1 dieci minuti dopo il gol dello svantaggio. Lo scrive TMW

