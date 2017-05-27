Sempre piu difficoltà per il nuovo stadio. Adesso le parole dei Della Valle rimettono tutto in dubbio

Le parole di Diego Della Valle hanno innalzato il livello dell’allarme a Palazzo Vecchio sul tema del nuovo stadio. Dal momento che il progetto appare sempre più in difficoltà, il sindaco Dario Nardel...

Le parole di Diego Della Valle hanno innalzato il livello dell’allarme a Palazzo Vecchio sul tema del nuovo stadio. Dal momento che il progetto appare sempre più in difficoltà, il sindaco Dario Nardella ha chiesto un incontro a DDV, un faccia a faccia che sarà fondamentale per capire quello che la proprietà viola ha in mente di fare. Per spiegarsi queste tensioni Nardella aspetta di parlare con il patron viola, solo dopo si esprimerà. Nel frattempo ha chiesto ai suoi di lavorare per non mettere mai i bastoni tra le ruote al progetto.

Repubblica