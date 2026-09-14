Semplici: "Grosso non ha mai avuto feeling con l'ambiente, ora Vanoli può sistemare tutto"

L'ex tecnico del Cagliari ha parlato del vecchio tecnico viola Fabio Grosso

Ospite dei microfoni di Radio Bruno, il tecnico fiorentino Leonardo Semplici ha espresso le proprie considerazioni sull'avvio di stagione in casa Fiorentina.

La parentesi Grosso

"Le aspettative della vigilia erano decisamente alte. Personalmente ho l'impressione che la scintilla tra la dirigenza e Grosso non sia mai scoccata. Il passaggio di testimone con Vanoli ha sorpreso, per quanto tali dinamiche appartengano da sempre al mondo del calcio. L'evoluzione della vicenda Grosso mi è parsa comunque insolita: credo che il calciomercato condotto non rispecchiasse le sue precise richieste o non si adattasse al suo impianto di gioco".

La gestione Vanoli

"Ritengo che il nuovo allenatore abbia saputo rilanciare elementi che con la gestione precedente avevano trovato meno spazio, proprio come aveva già dimostrato di saper fare nel finale dello scorso campionato. Avrà il tempo necessario per lavorare, trovare la giusta intesa di squadra e garantire equilibrio. Mastantuono? Sta mostrando tutto il suo valore, ma occorre concedergli la serenità ideale per assimilare questa nuova mentalità. La qualità nel reparto avanzato della Viola è comunque indiscutibile. Su Fagioli, la chiave è il lavoro quotidiano sul campo: spetterà a Vanoli valutarne la condizione e definire il ruolo migliore per lui".