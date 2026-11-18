Sentenza Pesante "Sei uno zingaro" 3 mesi di squalifica a Cosmi. Lui si difende: "La mia storia parla per me"

Stangata del Giudice Sportivo per l'ex allenatore della Salernitana dopo il confronto con Butic durante la sfida contro il Bari

Tre mesi lontano dalla panchina (la prossima, visto che il suo incarico alla Salernitana è finito con l'esonero di qualche settimana fa) e 10mila euro di multa. È pesante la sanzione inflitta all'ex allenatore della Salernitana Serse Cosmi dal Giudice Sportivo della Lega Pro per quanto accaduto durante la sfida col Bari dello scorso 4 ottobre. Al centro della vicenda c'è il confronto con Karlo Butic, attaccante croato del Bari, al quale l'allora allenatore granata avrebbe rivolto un insulto a sfondo razziale al termine del primo tempo. Una frase che Cosmi ha ammesso di aver pronunciato, pur dando una versione diversa dell'accaduto. Tutto sarebbe cominciato dopo il gol di Butic, che aveva festeggiato sotto la curva occupata dai tifosi della Salernitana. Un'esultanza che non sarebbe stata gradita da Cosmi, tanto da spingerlo ad avvicinarsi al giocatore mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il tecnico gli avrebbe detto: "Sei uno zingaro". Butic avrebbe provato a spiegargli che la dedica era rivolta alla compagna, incinta, ma Cosmi avrebbe replicato: "Che me ne frega della tua ragazza". A fare chiarezza sull'episodio sono stati gli accertamenti successivi alla partita.

L'arbitro, il primo assistente e il quarto ufficiale hanno dichiarato di non aver sentito nulla, trovandosi a circa venti metri di distanza. Diversa la posizione del collaboratore della Procura Federale, che si trovava a circa un metro dai due e ha confermato di aver udito distintamente la frase riferita da Butic. Anche Cosmi è stato ascoltato e non ha negato il confronto con l'attaccante, ma ha contestato la ricostruzione. "Ho detto a Butic non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro", ha dichiarato, ribadendo la propria versione nonostante la testimonianza del collaboratore federale. Il Giudice Sportivo però, ha scelto di credere al collaboratore e al calciatore del Bari e ha ritenuto la frase discriminatoria per motivi di razza, nazionalità e origine etnica. Da qui la decisione: tre mesi di squalifica e 10mila euro di ammenda per l'ex allenatore della Salernitana.

Una sanzione che arriva dopo la fine della sua esperienza sulla panchina campana. Cosmi era stato esonerato nelle scorse settimane, dopo la sconfitta contro il Picerno, con la società che aveva affidato la squadra a Vito Di Bari. Arrivato nella passata stagione al posto di Giuseppe Raffaele, Serse aveva guidato la Salernitana fino alla semifinale playoff, persa contro l'Union Brescia. Confermato per il campionato 2026/2027, non era riuscito a convincere la società a proseguire il percorso.

"Prendo atto del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo in ordine alla partita Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Accetto la decisione, pur non condividendola. Non è il momento delle polemiche, però è il momento di ricordare chi sono. Sono stato un insegnante, un istruttore e poi un allenatore. Ho passato la mia vita sui campi, nelle scuole calcio, nei settori giovanili, accanto a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo, anche da terre meno fortunate, da situazioni difficili. Li ho accolti, li ho allenati, li ho aiutati a crescere. Non solo come calciatori, ma come persone. Per me ogni ragazzo è sempre stato prima di tutto un ragazzo, senza mai distinzioni di provenienza, di colore, di nazionalità, di origine etnica, di religione. Chi mi ha conosciuto davvero, chi è stato allenato da me, chi ha condiviso con me uno spogliatoio, un campo di periferia lo sa bene. Questa è la mia storia familiare, personale e professionale. Ed è una storia che non può essere cancellata né ridotta a un singolo episodio che ritengo non connotato da intenti discriminatori, per quanto censurato dalla giustizia sportiva. Provo amarezza, perché una frase che io, per come sono fatto, non ritengo offensiva, ingiuriosa e né tantomeno razzista, è stata interpretata come tale. Desidero esprimere il mio dispiacere anche per la società per la quale sono tuttora contrattualizzato e che rappresentavo in panchina in quel frangente. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno manifestando vicinanza e stima, in particolare i tanti ragazzi da me allenati in oltre trent'anni di carriera. Resto fiducioso nella giustizia sportiva e nei valori autentici dello sport, che sono quelli dell'inclusione, dell'educazione e del rispetto", ha detto l'ex allenatore della Salernitana.

Lo riporta gazzetta.it