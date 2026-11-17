Cantiere Aperto Franchi, nuovi aggiornamenti: ecco quando riaprirà la Fiesole e cosa cambia per il futuro viola

Lavori avanti verso il traguardo del 2027, ma restano diversi passaggi da completare: dal rincaro dei collaudi alla concessione da 60 anni proposta dal club viola

Il rinnovamento dello stadio Artemio Franchi continua, mentre Fiorentina e Comune di Firenze portano avanti il confronto sul futuro dell'impianto. Tra lavori, costi e nuove decisioni, arrivano aggiornamenti importanti sia sul cantiere sia sul progetto presentato dalla società viola.

Una delle ultime novità riguarda l'aumento dei compensi per i tecnici incaricati di controllare i lavori. La spesa aggiuntiva è legata alle modifiche introdotte durante il cantiere, che hanno fatto aumentare il valore degli interventi di oltre 12,5 milioni. I soldi necessari saranno recuperati dai fondi già disponibili, senza cambiare il budget complessivo del primo lotto, che resta di 151,3 milioni di euro. Sono previsti altri possibili aumenti legati a successive modifiche dei lavori.

Per quanto riguarda le date, non ci sono cambiamenti: il completamento del primo lotto è previsto entro il 31 maggio 2027, mentre la Curva Fiesole dovrebbe riaprire ad agosto 2027, in tempo per l'inizio della nuova stagione calcistica.

Nel frattempo gli operai sono al lavoro sulla copertura nord, sulla Maratona e nei locali sotterranei. Gli interventi interessano anche le aree esterne, dove è stata rimossa la vecchia recinzione verde. Prima di riaprire gli spalti bisognerà completare anche gli ingressi, installare i tornelli e sistemare le aree dedicate ai controlli dei tifosi. Restano inoltre da organizzare il recupero della vecchia Fiesole, la rimozione dei prefabbricati di Italia '90 e lo smantellamento delle torri faro, sostituite dalle luci installate sulla copertura.

Parallelamente va avanti il confronto tra Fiorentina e Palazzo Vecchio sulla gestione futura dello stadio. Il progetto del club, riconosciuto di interesse pubblico il 19 ottobre, prevede una concessione di 60 anni e circa 101 milioni di euro di investimenti privati. Di questi, 54 milioni sarebbero destinati al completamento dei lavori e altri 47 milioni a negozi, servizi e nuovi allestimenti.

Chi otterrà la gestione dello stadio dovrà occuparsi anche della manutenzione dell'intero complesso, comprese le strutture storiche progettate da Nervi. La proposta prevede un canone fisso pari a zero, ma il Comune potrebbe ricevere una parte degli eventuali guadagni superiori a quelli previsti.

La concessione, però, non è ancora stata assegnata. La Fiorentina dovrà prima aggiornare il progetto e presentare tutti i documenti richiesti dal Comune. Solo successivamente si passerà alle ultime verifiche, all'approvazione definitiva e a una gara pubblica. Un percorso ancora da completare, mentre il cantiere continua ad avanzare verso l'obiettivo del 2027.