Da Como: “Kean portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una botta in allenamento”
Si infittisce il mister sul caso di Kean a Como
A cura di Andrea Pagni
18 novembre 2026 12:04
Dopo quanto emerso ieri circa le condizioni di Kean e il suo ulteriore infortunio alla tibia sono usciti ulteriore dettagli, la provincia di Como su Instagram scrive:
“Il giocatore è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna dopo un contrasto in allenamento. Nebbia fitta sui danni riportati: le modalità di soccorso non fanno ben sperare, qualcuno ipotizza due mesi di stop”