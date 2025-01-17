Secondo il 'Pronosticone' di Radio Serie A la Fiorentina è favorita contro il Torino. Tre su quattro puntano sulla vittoria viola

Prima di ogni weekend su Radio Serie A viene fatto il pronosticone, dove Riccardo Trevisani, Chiara Icardi, Claudio Guerrini e Gabriele Giustiniani si sfidano a indovinare i risultati finali delle par...

Prima di ogni weekend su Radio Serie A viene fatto il pronosticone, dove Riccardo Trevisani, Chiara Icardi, Claudio Guerrini e Gabriele Giustiniani si sfidano a indovinare i risultati finali delle partite. Questa settimana la Fiorentina affronterà il Torino e la maggior parte di giornalisti è d'accordo sulla vittoria della formazione di Raffaele Palladino.

L'unico scettico sui 3 punti viola è Gabriele Giustiniani, che ha voluto porre la X sul risultato finale dell'Artemio Franchi. Di seguito il post completo, con tutti i pronostici di Radio Serie A.

https://www.labaroviola.com/ferrara-dalle-parole-di-prade-sembra-che-qualcuno-non-si-alleni-al-meglio-e-stato-consapevolmente-usato-il-bastone/285106/