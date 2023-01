Se non viene venduto nè Cabral nè Jovic la Fiorentina non può prendere attaccante con più di 22 anni

Nei giorni scorsi il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha svelato che, dopo il colpo Brekalo, difficilmente arriveranno nuovi giocatori durante questa fase di calciomercato. Nelle ultime ore però, soprattutto dopo le esplicite richieste di allenatore e tifoseria, la dirigenza gigliata potrebbe realmente mettersi a lavoro per portare a Firenze un attaccante che possa garantire il numero di gol necessario per tornare a lottare per i piani alti della classifica. L’edizione odierna de La Nazione cerca pero di sottolineare come in caso di cessione in attacco i Viola potrebbero davvero cercare di portare alla coorte di Italiano un novo attaccante: l’identikit per il momento porta a Duvan Zapata, in uscita dall’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano prima di acquistare la Fiorentina dovrà cedere, e per questo cerca di fare il punto della situazione per quanto riguarda Cabral e Jovic, che finora non hanno ripagato la fiducia posta su di loro dal club: oltre ai sondaggi di Cremonese e Udinese per il brasiliano, dopo le voci di una possibile rottura per il serbo è spuntata la possibilità di trasferirsi al Galatasaray, da tempo estimatore del numero 7 gigliato.

Oltre a sottolineare lo stato delle cose il quotidiano prova a fare anche tutta una serie di alternative oltre al colombiano, che come riportato l’Atalanta non intende cedere per una cifra inferiore ai 15 milioni. Belotti, Petagna e Bonazzoli i nomi in cima alla lista dei desideri della Fiorentina, profili che comunque non convincerebbero per nulla l’ambiente, ormai alla ricerca di un bomber vero che possa spostare effettivamente gli equilibri. Novità possono arrivare anche dal fronte Atalanta: i bergamaschi infatti potrebbero inserire nella trattativa per Zapata anche il giovane centrale difensivo Cittadini, da sempre un pallino dello scouting gigliato. Lo riporta calciomercato.com

