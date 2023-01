Se la Fiorentina non prende nessun attaccante Italiano farà giocare Nico Gonzalez o Kouamè

Fiorentina impegnata sul mercato. Qualora però non dovesse arrivare il centravanti, i viola potrebbero optare per due soluzioni. Come riporta l’edizione odierna del Corriere Fiorentino, Vincenzo Italiano potrebbe schierare al centro dell’attacco Christian Kouamé, già impiegato in questo ruolo in passato. La seconda, meno percorribile in questo momento, è invece l’impiego di Nico Gonzalez, anche se l’argentino si esprime meglio quando parte dall’esterno e soprattutto non è ancora pronto per partire dal primo minuto. Lo riporta TMW

TMW CONFERMA, NICO GONZALEZ RESTA ALLA FIORENTINA