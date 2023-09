Se il Manchester non riscatta Amrabat per 25 milioni, Fiorentina ha opzione per il rinnovo fino al 2026

La trattativa più delicata del mercato della Fiorentina, al di là dell’azione di disturbo tentata dalla Roma per Beltran, con conseguente deciso intervento anche del dg viola Barone, è stata senza dubbio quella legata ad Amrabat, conclusasi a poche ore dal gong. La Fiorentina, che già lo scorso dicembre aveva esercitato l’opzione di prolungamento al 2025, ha accettato una specie di pagamento dilazionato – 10 milioni di prestito oneroso e diritto di riscatto a 20, 5 milioni, a cui aggiungere eventuali altri 5 milioni di bonus -, ma si è tenuta anche qualche diritto. Sì, perché, qualora mai gli inglesi non dovessero concludere l’ingaggio del centrocampista, ecco che i viola si sono riservati il diritto automatico di un ulteriore prolungamento di contratto fino al 2026, in modo da non rischiare la doppia beffa con uno svincolo che, a quel punto, sarebbe alle porte. Lo scrive Il Tirreno.

LA FIORENTINA GUARDA A GRULL