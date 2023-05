Se continua cosi, a Gasperini non resterà Inter contro la Fiorentina. Altrimenti Atalanta fuori dalle coppe

“L’unica cosa che conta adesso è andare in Europa” lo ha detto Gasperini a fine partita dopo la sconfitta in casa della Salernitana che ha vinto contro l’Atalanta grazie al gol di Candreva nei minuti di recupero. La squadra di Gasperini in questo momento si trova al settimo posto in classifica. Il settimo posto, in caso di vittoria della Coppa Italia della Fiorentina, non garantirà l’approdo alla prossima Conference League. Dunque a Gasperini e a tutta l’Atalanta non resterà che tifare disperatamente Inter il 24 maggio. Lo ha anche detto il tecnico nerazzurro nello spogliatoio a Salerno: “Non è detto che arrivando settimi faremo l’Europa il prossimo anno”. In questo momento si trova a 58 punti in classifica, gli stessi della Roma che però dovrà giocare domani contro il Bologna.

IL RETROSCENA DOPO IL BASILEA