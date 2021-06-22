Sconcerti: "La viola ha fatto l'acquisto più costoso della sua storia"

Sconcerti ha parlato anche di Gattuso.

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato un'intervista su TMW Radio delle situazioni di mercato in casa viola.

Queste le sue parole: "È molto fiorentino concentrarsi sul tecnico Gattuso e non su Nico Gonzalez. Del tecnico mi interessa poco, io sarei più preoccupato se avessi perso un calciatore. Parliamo di Gattuso dopo che la Fiorentina ha fatto l’acquisto più costoso della sua storia, troppo disfattismo. Non mi interessa chi ha ragione sul caso di Gennaro Gattuso, mi interessa solo chi paga. Si dice che non si sapeva che Mendes faceva così? No, perché non conoscevamo le cifre. L'agente ha detto che aveva certi giocatori, sono andati a vedere però c’era un forte rialzo di prezzo. La presidenza ha avuto una reazione ma qual è il problema? Perché deve essere la viola e non gli altri? Io quando vado a un ristorante non so quanto mi fanno spendere, ma alla fine del pasto giudico il cibo".

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