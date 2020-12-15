Labaro Viola

Sconcerti: "La Fiorentina non andrà in B. Sono ottimista, i vecchi hanno già dato il peggio"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto in vista della partita Fiorentina-Sassuolo in programma per domani ore 20.45

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2020 21:45
Sconcerti: "La Fiorentina non andrà in B. Sono ottimista, i vecchi hanno già dato il peggio" - Sconcerti
Sconcerti
Radio
Fiorentina
Tmw Radio
Sconcerti
Condividi

Sconcerti: "La Fiorentina non andrà in B. Sono ottimista, i vecchi hanno già dato il peggio"

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista televisivo,  è intervenuto in diretta alla trasmissione Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:

"Intanto vorrei ricordare una cosa base: il tifoso è per la squadra, perché rappresenta la città. Secondo me la Fiorentina non andrà in Serie B, anche se è chiaro che ci siano errori profondi da parte di chi l'ha costruita. L'ottimismo che ho però mi viene dal fatto che tutti i vecchi che abbiamo abbiano già dato il peggio di sé fin qui, non sono questi e lo dice la storia. Penso che le cose andranno bene, almeno per il diciassettesimo posto".

LEGGI ANCHE:

PRANDELLI: “VEDREMO FIORENTINA DIVERSA, I LEADER HANNO PARLATO NELLO SPOGLIATOIO”

https://www.labaroviola.com/prandelli-vedremo-fiorentina-diversa-i-leader-hanno-parlato-nello-spogliatoio-inutile-cercare-colpevoli/124121/

I convocati della Fiorentina, c’è Duncan. Prandelli ne chiama 27 per il Sassuolo

https://www.labaroviola.com/convocati-fiorentina-duncan-prandellli-chiama-27-sassuolo/124130/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok