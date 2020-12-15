Sconcerti: "La Fiorentina non andrà in B. Sono ottimista, i vecchi hanno già dato il peggio"
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto in vista della partita Fiorentina-Sassuolo in programma per domani ore 20.45
Mario Sconcerti, giornalista e opinionista televisivo, è intervenuto in diretta alla trasmissione Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:
"Intanto vorrei ricordare una cosa base: il tifoso è per la squadra, perché rappresenta la città. Secondo me la Fiorentina non andrà in Serie B, anche se è chiaro che ci siano errori profondi da parte di chi l'ha costruita. L'ottimismo che ho però mi viene dal fatto che tutti i vecchi che abbiamo abbiano già dato il peggio di sé fin qui, non sono questi e lo dice la storia. Penso che le cose andranno bene, almeno per il diciassettesimo posto".
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