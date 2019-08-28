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Sconcerti: "Il tempo di Biraghi a Firenze era finito. De Paul potrebbe dare equilibrio ai viola. Curioso..."

Queste le parole di Mario Sconcerti a TMW Radio: "Biraghi aveva finito il suo tempo a Firenze, avevo questa impressione. Dalbert non è un terzino, come non lo era Biraghi. A inizio estate Conte lo avr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 21:16
Sconcerti: "Il tempo di Biraghi a Firenze era finito. De Paul potrebbe dare equilibrio ai viola. Curioso..." - Sconcerti
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Queste le parole di Mario Sconcerti a TMW Radio: "Biraghi aveva finito il suo tempo a Firenze, avevo questa impressione. Dalbert non è un terzino, come non lo era Biraghi. A inizio estate Conte lo avrebbe voluto tenere, ma per questioni legate alla lista l'Inter lo ha dovuto cedere. De Paul? È un mezzo centrocampista e un mezzo attaccante, è quello che può dare equilibrio a tutto il gioco. Sono curioso di vedere la reazione della squadra dopo il Napoli. All'esordio c'erano tutti gli ingredienti per fare bene e correre, mentre domenica sarà la prima partita normale". non lo era Biraghi. A inizio estate Conte lo avrebbe voluto tenere, ma per questioni legate alla lista l'Inter lo ha dovuto cedere. De Paul? È un mezzo centrocampista e un mezzo attaccante, è quello che può dare equilibrio a tutto il gioco. Sono curioso di vedere la reazione della squadra dopo il Napoli. All'esordio c'erano tutti gli ingredienti per fare bene e correre, mentre domenica sarà la prima partita normale".

 

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