Mario Sconcerti, giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a TMW radio, queste le sue parole sul prossimo allenatore viola: “Penso che alla fine resterà Beppe Iachini. Spalletti sarebbe adatto ma non é stato preso. Lui non ha mai parlato bene della Fiorentina. Avere un fiorentino in panchina non so se realmente possa essere un sogno per lui, é tanto dispettoso per cadere in questo binomio che potrebbe sembrare un sogno”

