Sconcerti duro: "La Fiorentina ha fatto un mercato sbagliato. Montella non è adatto"

Queste le parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà dal direttore Mario Sconcerti: "La Fiorentina ha fatto un mercato sbagliato. Hai preso tutti ragazzi dalla B, che erano del tuo...

Queste le parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà dal direttore Mario Sconcerti: "La Fiorentina ha fatto un mercato sbagliato. Hai preso tutti ragazzi dalla B, che erano del tuo vivaio. Ma vengono tutti dalla Serie B. Pedro? Sarà buono ma per ora non hai avuto un centravanti. Montella? Non è l'allenatore adatto per una squadra di giovani. Può allenare il Real casomai".

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