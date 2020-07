Sconcerti duro: “Gestione sbagliata come con i Della Valle. Basta scommesse, ci vuole squadra forte e allenatore vero”

L’opinionista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Voglio che il nuovo allenatore non debba essere una scommessa, ci vogliono cose sicure. Spalletti sarebbe importante anche se costa tanto, ma poco ci credo al suo arrivo. Prima di sapere l’allenatore vorrei sapere che squadra verrà fatta. Prima di un allenatore internazionale ci vorrebbe una squadra. Bisogna chiedersi se i giocatori che ci sono vanno bene e sono all’altezza della situazione, uno di questi è Vlahovic. Chiesa si può vendere e poi comprare altri giocatori dai suoi soldi. Con Castrovilli sbagliamo come fatto con Chiesa?

Con i Della Valle la gestione era sbagliata, ma capivo le loro mosse. Questa squadra non è ben gestita dalla società, come non lo era la gestione della vecchia proprietà. Adesso invece non si capisce. Che si farà con Milenkovic? Lirola è un giocatore da meta classifica, insomma, dobbiamo avere delle risposte. È il secondo anno che giochiamo cosi.

Chi comanda? È un anno che aspettiamo che parlino e si incontrino con Chiesa ma questo non sta avvenendo, sta parlando solo Pradè che ha un solo anno di contratto, non si può sentire Iachini che dice che ci manca solo il gol. La società deve dare una linea che loro non possono naturalmente dare”