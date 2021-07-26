Sconcerti: "Commisso? In linea con le mie aspettative. Da tifoso, non mi aspetto niente dalla Fiorentina"
Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2021 19:05
Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della gestione Rocco Commisso. Ecco le sue parole:
"Da Commisso, come spesso gli americani fanno, mi aspettavo questo: forte inserimento di soldi nelle strutture. Ha investito tanto nel centro sportivo, forse pochi sanno che Commisso è lo sponsor della società con 23 milioni. La gestione è forte. Da tifoso non mi aspetto niente dalla Fiorentina".
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