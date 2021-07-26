Sconcerti: "Commisso? In linea con le mie aspettative. Da tifoso, non mi aspetto niente dalla Fiorentina"

Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della gestione Rocco Commisso. Ecco le sue parole:

"Da Commisso, come spesso gli americani fanno, mi aspettavo questo: forte inserimento di soldi nelle strutture. Ha investito tanto nel centro sportivo, forse pochi sanno che Commisso è lo sponsor della società con 23 milioni. La gestione è forte. Da tifoso non mi aspetto niente dalla Fiorentina".

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