Sconcerti: "Andrà il Milan in Europa League, la Fiorentina ha un calendario piu difficile e in caso di arrivo a pari punti..."

La prossima partita contro il Napoli sarà quasi proibitiva per la Fiorentina. È quasi impossibile andare in Europa League per i viola..." così Mario Sconcerti a Rai Sport

Mario Sconcerti ha parlato a Rai Sport, queste le sue parole riguardo la lotta per il sesto posto: "Andrà il Milan in Europa League, dato che anche in caso di pari punti sarà la squadra rossonera a prevalere sui viola, quindi per superare il Milan la Fiorentina deve fare anche un punto in più. Guardando anche il calendario la Fiorentina avrà la difficile partita di Napoli la settimana prossima che renderà tutto più difficile" conclude Sconcerti.