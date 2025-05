Scanagatta: “Senza qualificazione in Europa Kean e De Gea andranno via dalla Fiorentina probabilmente”

Ubaldo Scanagatta, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo della Roma, queste le sue parole:

“Sono rimasto sorpreso dalla prova della Fiorentina, già nel primo tempo. A mio avviso, la squadra viola è riuscita subito a spegnere il ritmo della Roma, quasi ipnotizzandola. Anche l’atmosfera dello stadio sembrava smorzata: si sentivano più i cori dei tifosi viola che quelli giallorossi. Svilar si è superato con interventi davvero notevoli. Tuttavia, dopo un risultato simile, è difficile essere ottimisti. Anche arrivando in finale di Conference League, non saremmo i favoriti. Per questo motivo, è improbabile che Kean e De Gea restino a Firenze: due giocatori di quel calibro non resterebbero in una squadra priva di competizioni europee. L’unica speranza concreta resta vincere la Conference”