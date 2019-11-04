Scamacca è stato visionato dalla Fiorentina. Su di lui anche Milan ed Inter

Si allunga la lista di società che seguono Gianluca Scamacca, attaccante dell'Ascoli e della Nazionale Under21. Il giocatore, di proprietà del Sassuolo, nelle scorse settimane è stato visionato dal Be...

Si allunga la lista di società che seguono Gianluca Scamacca, attaccante dell'Ascoli e della Nazionale Under21. Il giocatore, di proprietà del Sassuolo, nelle scorse settimane è stato visionato dal Benfica, mentre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione negli ultimi giorni Milan, Inter e Fiorentina hanno visionato il centravanti classe 1999. Scamacca (20) in stagione ha messo a referto sei gol in nove apparizioni con la maglia marchigiana fra Serie B e Coppa Italia.

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