Scaloni: "Nessuno indosserà la maglia numero 10 nelle prossime partite fino all'addio di Lionel Messi"
Durante la conferenza stampa, il Ct Scaloni ha chiarito i dubbi sulla maglia numero 10 dell'Argentina
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2026 19:50
Le parole del Ct dell'Argentina, Lionel Scaloni spengano il sogno di Mastantuono di giocare la prossima partita con la 10 dell'Argentina.
Ecco le parole del Ct, Scaloni durante la conferenza stampa, rilasciata ai media nazionali: "Nessun giocatore indosserà la maglia numero 10 nelle prossime partite fino all'addio di Messi. Messi indosserà la numero 10 contro il Benin al Monumental il 6 ottobre. Dopo quella partita, vedremo a chi darla, la mia idea è che è una persona la conservi, ma per ora non l'abbiamo deciso".