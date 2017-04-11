Il Sassuolo vuole tenere Di Francesco, nel giro di poche settimane arriverà la risposta alla Fiorentina

Il Sassuolo non vuole liberare il suo tecnico ma ha già pronte le alternative

Il Sassuolo ha detto in più occasioni di voler confermare Eusebio Di Francesco, ma è una situazione tutta da chiarire. Di Francesco ha un grande rapporto con il club e qualche proposta (Fiorentina compresa), nel giro di un paio di settimane verrà fatto il punto della situazione. Ma il Sassuolo sta già pensando alla soluzione in caso di addio di Di Francesco: piace Maran che il Chievo vorrebbe trattenere, ma anche Fabio Grosso in procinto di lasciare la Primavera della Juve dopo un percorso proficuo. E il Sassuolo potrebbe consentirgli il grande salto in serie A.

Alfredopedullà.com