Sassuolo vince in casa di Corvino e supera la Fiorentina. Con il Lecce sono a 27 punti, 2 in più dei viola

Il Sassuolo batte il Lecce per 1-0, in una gara sonnolenta e anche un po’ monotona, dove Falcone e Consigli si sporcano il minimo indispensabile. Alla fine decide un colpo di testa di Thorsvedt, deviato da Hjulmand, ma con un’occasione colossale per Strefezza che sbaglia da pochi passi. Un pareggio era forse un risultato più giusto, ma la pochezza delle occasioni è dato dalle parate di Consigli. Zero, di fatto, a meno di considerare quelle azioni considerate in fuorigioco.

Primo tempo che si apre con un Lecce grintoso e che cerca il vantaggio sin da subito, con le sgasate di Banda e le percussioni di Ceesay. Rispetto all’Atalanta, dove il centravanti aveva sbloccato dopo quattro minuti, il risultato a occhiali non muta. Zero parate di Consigli, a parte una dove è stato ravvisato comunque un ampio fuorigioco, ma solo qualche spavento per le accelerazioni di Banda. Tanto che, alla fine, le occasioni migliori ce le ha il Sassuolo: prima con Bajrami, dove Falcone effettua l’unica parata del primo tempo, poi con Ruan Tressoldi, trovatosi con la porta spalancata a pochi passi dalla riga, ma invece di impattare con la fronte la struscia, sbagliando tutto.

Maluccio sia Strefezza che Berardi, coloro che dovrebbero accendere la luce da una parte e dall’altra. Per questo la sfida ha contenuti tecnici limitati, mentre i ritmi sono comunque non bassi, ma con tantissimi errori sia in appoggio che in movimento. La seconda frazione, di fatto, inizia esattamente come la prima, con Oudin che va vicino al gol con una saetta da dentro l’area, anche senza sporcare i guantoni di Consigli. Tante le conclusioni fuori fuoco, dalla distanza, ma senza grandi velleità.

Il grande rischio è quello di sbadigli fino alla fine della partita, ma i cambi spostano la bilancia sul piatto di Dionisi. Corner di Berardi, perfetto per Thorstvedt che in anticipo sul primo palo batte Falcone, incolpevole visto che la traiettoria viene sporcata da un altro colpo di testa, quello di Hjulmand, per l’1-0 Sassuolo. La gara si allunga stancamente verso la fine, ma a otto dalla fine Strefezza ha sui piedi il pallone del pareggio: rasoterra, dentro l’area piccola, il calciatore del Lecce manda clamorosamente fuori (e non di pochissimo) mentre lo stadio sta già per esultare. Tre punti importantissimi per il Sassuolo che va verso la parte sinistra della classifica. Lo riporta TMW

IL FURTO NELLO SPOGLIATOIO DELL’UDINESE