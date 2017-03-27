Sarri vince a Firenze la panchina d'oro. Terzo Di Francesco. Semplici vince quella di serie C

A Coverciano sono stati premiati i tecnici migliori dello scorso anno. L'allenatore del Napoli beffa Massimiliano Allegri

Maurizio Sarri ha vinto la Panchina d'Oro 2016 per la Serie A, il premio assegnato dagli allenatori come miglior tecnico. Ha preceduto Massimiliano Allegri, che si è classificato in seconda posizione. Terzo Eusebio Di Francesco. In Serie B ha trionfato Juric, all’epoca al Crotone, in Lega Pro Semplici della Spal. Premio speciale a Ranieri e al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

«Solitamente ritirare i premi non mi dà una particolare soddisfazione perché a volte penso si tratta anche di tempo sottratto al mio lavoro in campo ma per questo riconoscimento è diverso: mi dà gusto e mi emoziona – dice Sarri vincitore con 25 preferenze su 61 contro i 22 del collega -. Penso sia dovuto al fatto che la giuria è composta da allenatori ed io fino a 5 anni fa militavo in serie C. Devo ringraziare due società, Empoli e Napoli, ed ancora Marcello Carli e Cristiano Giuntoli: senza loro probabilmente non sarei l'allenatore che sono adesso». E poi aggiunge: «Non è Napoli-Juve 1-0, la Juve è più forte: più che i premi contano punti e risultati, ma per una volta battere Massimiliano è bello».

Claudio Ranieri ha ricevuto oggi a Coverciano dal settore tecnico della Figc la Panchina d'oro alla carriera per l'impresa centrata la scorsa stagione alla guida del Leicester. "Più di 30 anni fa ero qui a fare il corso per allenatori - ha detto il tecnico romano mentre sullo schermo passavano le immagini di tutta la sua carriera, anche da giocatore - allora non sapevo che cosa avrei fatto, se fossi riuscito a fare questo mestiere. Dopo più di 30 anni penso di esserci riuscito, prendere questa Panchina d'oro significa che qualcosa di buono ho fatto". Ranieri è stato premiato dal presidente del settore tecnico Gianni Rivera e dal presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri. Nel pomeriggio il tecnico romano terrà una lectio magistralis ai colleghi sul rapporto tra allenatori e arbitri.