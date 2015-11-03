Notizie Allenatori Fiorentina

FourFourTwo, Italiano tra i migliori 50 allenatori del mondo, è meglio di Sarri e Allegri in classifica
18 ottobre 2022 18:40
Allegri: "Nessuna dedica in particolare, il mio pensiero va a Davide Astori. Allenatori italiani top, serve ottimismo..."
26 marzo 2018 14:14
Pasqual: "Non ci aspettavamo di cambiare tecnico, ma siamo professionisti. Obiettivo Serie A diretta"
22 dicembre 2017 15:25
NON DIMENTICATELO… IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
07 giugno 2017 22:43
Sarri vince a Firenze la panchina d'oro. Terzo Di Francesco. Semplici vince quella di serie C
27 marzo 2017 16:24
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