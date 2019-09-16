Sarri si lamenta dell'orario? Ma è stata la Juventus a chiedere di giocare alle 15 contro i viola

Al termine di Fiorentina-Juventus hanno fatto molto clamore le dichiarazioni del tecnico bianconero Maurizio Sarri che si è lamentato dell'orario della partita e del caldo. Ma la verità è che la richi...

Al termine di Fiorentina-Juventus hanno fatto molto clamore le dichiarazioni del tecnico bianconero Maurizio Sarri che si è lamentato dell'orario della partita e del caldo. Ma la verità è che la richiesta di giocate alle ore 15 contro i viola è stata proprio fatta dalla società Juventus con un duplice motivo, sia per una visibilità maggiore in Asia a quell'ora sia per via della Champions League, in maniera tale che la squadra di Sarri avesse qualche ora in più di riposo per tornare a Torino. Chi è causa del suo mal...