Sarri ammette: “0-4 casuale nella misura, la Fiorentina poteva andare in vantaggio e farci spesso gol”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina, queste le sue parole

“Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sofferto, la Fiorentina poteva andare subito in vantaggio, abbiamo reagito giocando azione su azione, nel secondo tempo la potevamo riaprire. Sono calati prima di noi perchè avevano speso più di noi. Non è un risultato da prendere al 100% perchè la Fiorentina ci ha creato delle difficoltà, le casualità ci hanno fatto vincere con grande larghezza

Con questa formula giocare in Europa e in campione è infattibile, non è un caso che la maggior parte delle squadre che giocano in Europa hanno meno punti dello scorso anno.

Con questi tifosi ho ripreso la voglia di allenare, esclusi 100/200 facinorosi questo è un popolo di tifosi meravigliosi, ci seguono sempre in tanti in trasferta. Siamo solidi ma non mi posso dimenticare degli schiaffi presi in Europa, lo scorso anno probabilmente la sfuriata della Fiorentina non l’avremmo retta. Questa squadra non ha espresso in pieno la sua potenzialità, non so se ci riusciremo.”

