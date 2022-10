Fiorentina contestata, fischi alla squadra, la Curva: “Fuori le palle”. Commisso applaudito ironicamente

La Fiorentina crolla in campionato in casa contro la Lazio, a fine partita è esplosa la contestazione dei tifosi viola allo stadio che hanno fischiato la squadra, con la Curva Fiesole che ha cantato “Fuori le palle” anche sei la curva non ha mai smesso di sostenere il gruppo per tutti e 90 i minuti e anche dopo il fischio finale, quel coro è durato poco. Anche Commisso e la proprietà non sono stati risparmiati, il patron viola, in tribuna con Joe Barone, sono stati applaudi ironicamente e fischiati. Insomma adesso anche i tifosi della Fiorentina hanno detto basta.

