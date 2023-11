Sarà Fiorentina-Parma agli ottavi di Coppa Italia. Si giocherà a Firenze il 6 dicembre alle ore 21

Con la vittoria sul campo del Lecce, il Parma supera i sedicesimi di Coppa Italia vincendo per 2-4 ai supplementari. La squadra emiliana si era portata in vantaggio per 0-2 allo stadio Via del Mare per poi essere ripresa nel secondo tempo. Ai supplementari poi i due gol che hanno spalancato al Parma le porte del passaggio del turno che vedrà l’incontro contro la Fiorentina il 6 dicembre alle ore 21 allo stadio Franchi per gli ottavi di finale. Una Coppa a cui la Fiorentina tiene tanto con il sogni di replicare la finale dello scorso anno.

