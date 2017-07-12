Saponara: "Voglio scrivere la storia della Fiorentina. Vivendo in centro a Firenze ho scoperto la sua magia"
Sono contento di essere in ritiro perché è questo il momento più importante della stagione" così Saponara a Violachannel
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 12:09
Saponara ha parlato da Moena al sito ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole:
"Prima ero a Firenze solo di sera e non avevo visto la sua vera magia. Adesso abitando in centro a Firenze ho la possibilità di respirare l’arte nelle sue piccole sfaccettature, non solo guardando i palazzi storici. Mi piace stare in mezzo alla gente, per questo ho preso casa in centro città.
Voglio scrivere la storia della Fiorentina e sono contento di essere già qui in ritiro perché è adesso che si gettano le basi della prossima stagione con la possibilità di conoscere tutti i nuovi compagni"