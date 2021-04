Salta il ritorno a Firenze di Federico Chiesa, da casa Juventus annunciano il suo infortunio

“La squadra si è subito ritrovata questa mattina per iniziare a preparare il prossimo incontro. Il programma di allenamento odierno, come sempre accade il giorno dopo una partita, è stato così organizzato: scarico per chi è sceso in campo nella serata di ieri, esercitazioni dedicate a possesso palla e partitella per la restante parte del gruppo” si legge sul sito della Juventus relativamente all’allenamento odierno. Ma si deve guardare già avanti, alla partita contro la Fiorentina di domenica prossima.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il grande ex di turno Federico Chiesa è in forte dubbio per la partita di domenica prossima. L’esterno offensivo infatti non è ancora al meglio dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta e sarà valutato giorno dopo giorno per capire se potrà essere o meno della contesa. Ovviamente difficilmente sarà rischiato nel caso in cui non sarà nelle migliori condizioni possibili. La formazione bianconera vorrà averlo a disposizione per il rush finale di questa stagione e dunque per Chiesa potrebbe esserci un altro turno di “stop”. Lo scrive Juve Live

