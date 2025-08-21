21 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:33

Sacchi: "La Fiorentina può entrare nel gruppo di testa, soprattutto con Kean che migliorerà ancora"

Rassegna Stampa

Sacchi: “La Fiorentina può entrare nel gruppo di testa, soprattutto con Kean che migliorerà ancora”

Redazione

21 Agosto · 15:33

Aggiornamento: 21 Agosto 2025 · 15:33

TAG:

AtalantaBolognaCacchiKeanPioli

Arrigo Sacchi ha analizzati alcune squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina che secondo lui può avere un ruolo da protagonista in Serie A.

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore e già commissario tecnico della Nazionale, ha condiviso con La Gazzetta dello Sport le sue impressioni in vista della prossima stagione di Serie A, soffermandosi anche sulla Fiorentina.

L’Atalanta ha avviato un nuovo ciclo. Dopo l’era Gasperini, la società ha puntato su Juric: servirà tempo perché riesca a trasmettere la sua filosofia ai giocatori. Il Bologna, invece, si presenta come una squadra forte, compatta e determinata.

Ha espresso un calcio di grande qualità, dimostrato anche con la vittoria della Coppa Italia. Vincenzo Italiano è un tecnico molto capace, ma a mio avviso ancora sottovalutato. La Fiorentina, ora affidata a Pioli, punta ad agganciarsi al gruppo di vertice. Ha le carte in regola per riuscirci, soprattutto se Kean continuerà nel suo percorso di crescita”.

