Sabatini: “Si vocifera che Italiano sia verso Napoli e Sarri al suo posto come nuovo allenatore dei viola”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Mediaset Sandro Sabatini che ha parlato della Fiorentina e degli obbiettivi del finale di stagione: “Non farei scelte ora come ora, hai 3 fronti, devi inseguirli tutti poi è chiaro che se sbagli tutti i rigori diventa complicato stare in alto, se li avesse segnati sarebbe in una posizione più nobile e non avrebbe rubato niente.”

Su Italiano: “Io sono andato controcorrente l’anno scorso, tutti lo incensavano, io vedevo sempre gli stessi errori da parte sua, ma quest’anno mi sembra più maturo, gli dico che dovrebbe farsi sentire sulla scelta dei rigoristi non lasciare libertà ai giocatori. So anche io che Italiano è accostato al Napoli e Sarri a Firenze. Ormai le carriere alla Ferguson non esistono più, è cambiato il calcio come la moda e ci sta che Italiano venga idolatrato, poi criticato velocemente, tutto è più veloce. Io mi sono ricreduto, l’ho detto, lo vedo un allenatore che sa trovare soluzioni alternative in ogni momento, è molto bravo ed è al livello di Sarri senza dubbio.”