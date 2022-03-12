Sabatini si auto denuncia: "Sbagliato io a pensare che giocatori inattivi potessero trovare condizione"
Non è una cosa solita che un dirigente di serie A si prende le colpe e la responsabilità quando le cose non vanno bene, lo ha fatto Sabatini
“Questa Salernitana non riesce a vincere ed è una mia responsabilità mia. Sono venuto ad autodenunciarmi. Ho fatto un errore di valutazione in fase di mercato quando ho pensato che tanti giocatori inattivi da tanto tempo potessero ritrovare la condizione velocemente. Perotti, però, per quello che ha fatto vedere oggi può ancora giocare ad alti livelli” questo il pensiero di Walter Sabatini, ds della Salernitana, ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 contro il Sassuolo. Lo riporta TMW
COME STA COMMISSO? NE PARLA JOE BARONE
https://www.labaroviola.com/barone-rassicura-commisso-sta-bene-storie-a-giro-non-vere-col-tempo-buono-tornera-a-firenze/168748/