Sabatini si auto denuncia: "Sbagliato io a pensare che giocatori inattivi potessero trovare condizione"

Non è una cosa solita che un dirigente di serie A si prende le colpe e la responsabilità quando le cose non vanno bene, lo ha fatto Sabatini

A cura di Redazione Labaroviola 12 marzo 2022 17:30

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