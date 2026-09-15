Sabatini scherza: "Mastantuono fa 3 gol perché l'ho detto io, col Napoli segna ma la Fiorentina perde"
Il giornalista ha parlato del talento argentino Mastantuono
Nel corso del suo intervento al Numer1 Podcast, il giornalista Sandro Sabatini è tornato sulle recenti e discusse dichiarazioni critiche nei confronti del giovane talento argentino della Fiorentina, Franco Mastantuono, reduce da una straordinaria tripletta.
La battuta su Mastantuono Sollecitato dalle provocazioni di Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni, Sabatini ha risposto con ironia: «Lo so, ma cosa ci posso fare? In fondo Mastantuono ha segnato tre gol solo perché avevo detto che non valeva niente. Ora dovrebbe persino ringraziarmi per quelle parole».
Il pronostico su Fiorentina-Napoli Il giornalista si è poi sbilanciato sulla prossima sfida di campionato: «A mio avviso il Napoli si imporrà per 3-1 a Firenze. A questo punto punto su una rete di Mastantuono, è il minimo che possa fare. Gli altri gol? Dico Anguissa, al rientro dall'infortunio».