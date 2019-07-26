Sabatini: "La Fiorentina ha ragione, la Juventus è stata scorretta. E Chiesa con i viola..."

Queste le parole a Radio Sportiva del giornalista Sandro Sabatini: "Non mi piace ma lo fanno tutti di contattare giocatori sotto contratto. Chiesa però è stato poco chiaro, la chiarezza la deve a soci...

Queste le parole a Radio Sportiva del giornalista Sandro Sabatini: "Non mi piace ma lo fanno tutti di contattare giocatori sotto contratto. Chiesa però è stato poco chiaro, la chiarezza la deve a società e tifosi, avvalorando il fatto che la Juventus lo vuole prendere a poco prezzo, quindi ha ragione la Fiorentina".