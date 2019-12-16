Sabatini: "I viola hanno meritato il pareggio. Montella? Deve insistere di più su Vlahovic"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Sandro Sabatini: "I viola hanno meritato il pareggio, hanno giocato una partita dignitosa senza Ribery. Montella? Deve insistere di più su Vlahovic. Dev...

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Sandro Sabatini: "I viola hanno meritato il pareggio, hanno giocato una partita dignitosa senza Ribery. Montella? Deve insistere di più su Vlahovic. Deve però essere anche più convinto e convincente nel potenziale dei suoi calciatori. Inter? Non penso sia un fuoco di paglia, nella lotta scudetto oltre alla Juve c'è anche la Lazio. Queste partite i nerazzurri le rimpiangeranno perchè hanno perso con il Barcellona senza Messi e pareggiato con Roma e Fiorentina senza Dzeko e Ribery".