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Sabatini: "I viola hanno meritato il pareggio. Montella? Deve insistere di più su Vlahovic"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Sandro Sabatini: "I viola hanno meritato il pareggio, hanno giocato una partita dignitosa senza Ribery. Montella? Deve insistere di più su Vlahovic. Dev...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 15:34
Sabatini: "I viola hanno meritato il pareggio. Montella? Deve insistere di più su Vlahovic" -
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Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Sandro Sabatini: "I viola hanno meritato il pareggio, hanno giocato una partita dignitosa senza Ribery. Montella? Deve insistere di più su Vlahovic. Deve però essere anche più convinto e convincente nel potenziale dei suoi calciatori. Inter? Non penso sia un fuoco di paglia, nella lotta scudetto oltre alla Juve c'è anche la Lazio. Queste partite i nerazzurri le rimpiangeranno perchè hanno perso con il Barcellona senza Messi e pareggiato con Roma e Fiorentina senza Dzeko e Ribery".

 

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